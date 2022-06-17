Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı huzur uygulamasında, aralarında hakkında adli mercilerce yakalama kararı bulunan 8 şahısla birlikte 11 şüpheli yakalandı. Uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 parça halinde 3.01 gram toz esrar ve 1 parça halinde 1.88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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