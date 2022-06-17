Diyarbakır'da 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 11 şüpheli gözaltına alındı

17.06.2022 16:11
Diyarbakır'da 11 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı huzur uygulamasında, aralarında hakkında adli mercilerce yakalama kararı bulunan 8 şahısla birlikte 11 şüpheli yakalandı. Uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 parça halinde 3.01 gram toz esrar ve 1 parça halinde 1.88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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