Diyarbakır'da uyuşturucu madde cezası bulunan 'firari' hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da uyuşturucu madde cezası bulunan 'firari' hükümlü yakalandı

04.03.2022 10:55
Diyarbakır'da uyuşturucu madde cezası bulunan 'firari' hükümlü yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 1 yıldır aranması olan firari hükümlüyü yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 1 yıldır aranması olan firari hükümlüyü yakaladı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Titiz çalışmalar sonucunda 1 yıldır "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranması ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.S.Y., Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da uyuşturucu madde cezası bulunan 'firari' hükümlü yakalandı

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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'firari' terör hükümlüsü yakalandı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'firari' terör hükümlüsü yakalandı Suç makinesi JASAT tarafından yakalandı Suç makinesi JASAT tarafından yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da uyuşturucu madde cezası bulunan 'firari' hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da uyuşturucu madde cezası bulunan 'firari' hükümlü yakalandı - Son Dakika
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