Diyarbakır'da uyuşturucu madde cezası bulunan 'firari' hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 1 yıldır aranması olan firari hükümlüyü yakaladı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Titiz çalışmalar sonucunda 1 yıldır "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranması ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.S.Y., Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR