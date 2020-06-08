Diyarbakır'da 110 kilogram esrar, 330 bin 603 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 110 kilogram esrar, 330 bin 603 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 110 kilogram esrar ile 330 bin 603 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 110 kilogram esrar ile 330 bin 603 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi Çavundur, Dolunay, Yalaza köyleri ile Hazro ilçesi Çitlibahçe köyü kırsalındaki "Şehit Jandarma Er Nusret Akar Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda gerçekleştirilen aramalarda lav silahı, 269 fişek, ruhsatsız tabanca, 17 uzun namlulu silah şarjörü, 4 Dragunov keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 200 metre elektrik kablosu, 2 pil şarj cihazı, 200 metre streç naylon ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Narkoterörizmle mücadele kapsamında yapılan aramada ise 110 kilogram esrar, 330 bin 603 kök Hint keneviri ve kenevir ayıklamakta kullanılan elek bulundu.

Kenevirler, olay yerinde imha edildi.

Diyarbakır'da 110 kilogram esrar, 330 bin 603 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 10:38 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 110 kilogram esrar, 330 bin 603 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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