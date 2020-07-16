Diyarbakır'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi - Son Dakika

Diyarbakır'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yapımı tamamlanan ve acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yapımı tamamlanan ve acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Diyarbakır'daki "112 Acil Çağrı Merkezi", Vali Münir Karaloğlu'nun ilk çağrıyı yanıtlamasıyla hizmete girdi.

Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD'ın bir arada hizmet vereceği merkezde, vatandaşlara Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 dilde hizmet sağlanacak.

Bu kapsamda merkeze gelen ilk çağrı olan Ergani ilçesinde anız yangınına yanıt veren Karaloğlu, vatandaşın çağrısını ilgili birimlere yönlendirdi.

Daha sonra birimde incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de acil çağrı merkezlerinin Diyarbakır'da da hizmete girmesiyle 47'ye ulaştığını söyledi.

Her kurumun ayrı acil çağrı numaralarının bulunduğunu, bunların hepsini vatandaşların aklında tutmasının zor olduğunu aktaran Karaloğlu, bu kadar parçalı acil çağrı hizmetinin verilmesinin hem maliyetli hem de kurumlar arası koordinasyon açısından zor bir iş olduğunu vurguladı.

Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bir çatı altında bütün acil çağrılar 112 numarasıyla birleştirildi. Artık vatandaşımız, itfaiye, emniyet, jandarma, sağlık, orman yangını ve AFAD'la ilgili problemi bile olsa 112'yi arayarak acil çağrısını bırakıp hizmet isteyebilecek. Bu şekilde hızı artıracağız. Müdahaleyi hızlandırarak, maliyetlerimizi düşürmüş olacağız. En önemlisi de koordinasyonumuz artacak. Çünkü bir acil problem ortaya çıktığında sadece bir kurumun işi olmuyor. Trafik kazasına ilişkin 112'ye çağrı düştüğünde buradaki arkadaşlar hemen koordine edip hangi birimlerin orada bulunması gerekiyorsa onlara çağrıyı aktararak ihtiyaç olacak bütün kurumları aynı anda olay yerine ulaşmasını sağlayacak. Bu yeni ve çağdaş bir sistemimiz kentimize hayırlı olsun."

Vatandaşların 3 dilde çağrılarını bırakma imkanı sağlanacak

Diyarbakır çok dilli bir şehir olduğunu anlatan Karaloğlu, çağrı merkezine vatandaşların Türkçe'nin yanında, Kürtçe ve Zazaca çağrılarını bırakabileceklerini, o dilleri bilen personelin vatandaşlara yardımcı olacağını bildirdi.

Vatandaşların, 112'yi sadece acil ihtiyaçlar için kullanmasını isteyen Karaloğlu, "Gereksiz meşgul edersek, belki kendimiz ve sevdiklerimizden birinin acil ihtiyacını ertelemiş oluruz. Bunun da maliyetleri çok olur. 112'yi vatandaşlarımız hafızalarında tutsun. Sadece acil ihtiyaçlarında kullansın. Bu konuda da önümüzdeki dönemde okullarımızda ve toplumun eğitimiyle ilgili çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır ise "112 acil çağrı merkezinin temel amacı insanların acil durumlarda farklı kurumları aramak için birden fazla numarayı belleklerinde tutmalarından kurtarmak ve acil çağrı hizmeti veren kurumları aynı çatı altında toplayarak acil durumlarda koordinasyonu daha hızlı sağlayarak olaya hızlı müdahale etme imkanı için kurulmuş bir sistemdir." dedi.

Vali Karaloğlu'na, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de eşlik etti.

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da '112 Acil Çağrı Merkezi' hizmete girdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:32 Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
20:32
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 20:48:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]