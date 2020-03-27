Diyarbakır'da 114 kilo esrara 7 tutuklama - Son Dakika

Diyarbakır'da 114 kilo esrara 7 tutuklama

DİYARBAKIR'da il merkezi ile Bismil ve Silvan ilçelerinde terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 114 kilo 299 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması ve ticaretinin ile kullanımının engellenmesi çalışmaları kapsamında harekete geçti. Diyarbakır il merkezi ve Bismil ile Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla, terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamaları da engellendi. 4 farklı operasyonda 114 kilo 299 gram esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 7'si çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adli kontrol şartı ile, 1 şüpheli de yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.