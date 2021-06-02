DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde tespit edilen 115 ayrı noktaya yönelik hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde tespit edilen 115 ayrı noktaya yönelik hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı. 26 kişi hakkında gözaltına kararı çıkarılan operasyonda, 2,5 milyon kök Hint keneviri bulunarak imha edildi.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca terörün finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam ediliyor. Lice ilçesinde yapılan çalışma sonucunda 115 ayrı noktada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlattı. 87 tim ve narkotik köpeklerin de yer aldığı operasyonda 2,5 milyon kök Hint keneviri tespit edilerek, imha edildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulanan 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Uyuşturucu Operasyonu, Hint Keneviri, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA 115 AYRI NOKTAYA NARKO-TERÖR OPERASYONU; 2,5 MİLYON KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ - Son Dakika
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