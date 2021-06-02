Diyarbakır'da 115 noktaya narko-terör operasyonu; 2,5 milyon kök kenevir imha edildi (2) - Son Dakika

İMHA EDİLEN KÖK KENEVİR SAYISI 4,5 MİLYON OLDU

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynağı uyuşturucuya yönelik Lice ilçesi kırsalında, sabah saatlerinde başlatılan operasyon devam ediyor. Komando birlikleri, jandarma özel harekat, güvenlik korucularından oluşan 87 tim ile çok sayıda helikopter desteğiyle sürdürülen operasyonda, Lice kırsalındaki uyuşturucu ekili tarlalar tespit ediliyor. 115 noktada operasyonlarını sürdüren ekipler, şu ana kadar 4,5 milyon kök Hint kenevirini tarlada yakarak, imha etti. Bölgede operasyon sürüyor.