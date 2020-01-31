Diyarbakır'da 116 operasyonda 933 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 116 operasyonda 933 kilogram esrar ele geçirildi

12 dakika önce

Diyarbakır'da düzenlenen 116 uyuşturucu operasyonunda 933 kilo 435 gram esrar ele geçirildi, 40 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da 116 operasyonda 933 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'da düzenlenen 116 uyuşturucu operasyonunda 933 kilo 435 gram esrar ele geçirildi, 40 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu maddenin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımı ile terör örgütlerinin finansal kaynak sağlamasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1-25 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerinde 116 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 342 kilo 214 gram toz esrar, 591 kilo 209 gram kubar esrar, 10 kilo 720 gram eroin, 7 bin 505 uyuşturucu nitelikte hap, 1 kilo 419 gram metamfetamin, 18 gram kokain, 153 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram plaka esrar, 13 sentetik ecza ve 12 bin 280 lira ele geçirildi, 163 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 148 şüpheliden 40'ı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 108'i serbest bırakıldı.

Firari 15 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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