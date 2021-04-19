Diyarbakır'da 12 bin 458 kişiye usulsüz "hijyen belgesi" verenler hakkında soruşturma - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 12 bin 458 kişiye usulsüz "hijyen belgesi" verdikleri gerekçesiyle İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü görevinden uzaklaştırıldı.

Balıkesir'in Marmara Kaymakamlığınca 10 Temmuz 2020'de Çüngüş Kaymakamlığına gönderilen yazıda, Çüngüş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden alınan hijyen eğitim belgelerinde soğuk mühür bulunmadığı belirtilerek, konunun araştırılması istendi.

Çüngüş Kaymakamlığınca yapılan ön inceleme sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kursların kapalı olduğu 12 Mayıs 2020'de kurs bitirme belgesi düzenlendiği tespit edildi.

Bunun üzerine İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü M.T. ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili A.C. görevinden uzaklaştırıldı.

Kaymakamlıkça konunun bildirilmesi üzerine Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheliler hakkında tamamlanmayan kursların tamamlanmış gibi sonuçlandırılarak usulsüz olarak kurs bitirme belgesi alınmasına sebebiyet vermek suretiyle "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanlığınca konu ile ilgili soruşturma için izin verildi.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada 17 Ekim 2019 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında hijyen ile ilgili kurs açıldığı ve 12 bin 458 kişiye hijyen belgesi verildiği tespit edildi.

Hijyen belgesi verilen kişilerden adresleri yurt dışında olanların da bulunduğu, Diyarbakır dışında birçok şehirde ikamet eden kişilerin de olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine konu ile ilgili soruşturma izni verilmesine itirazda bulundu ancak itirazları reddedildi.

Soruşturma sürüyor.