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Diyarbakır'da 12 kişinin şehit olduğu bombalı araç saldırısının acısı ilk günkü gibi - Son Dakika

Diyarbakır'da 12 kişinin şehit olduğu bombalı araç saldırısının acısı ilk günkü gibi

03.11.2021 10:16
Diyarbakır'da 12 kişinin şehit olduğu bombalı araç saldırısının acısı ilk günkü gibi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 4 Kasım 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri binasının bulunduğu cadde üzerinde bombalı araçla yapılan saldırıda 8'i sivil 12 kişi şehit olurken olay sonrası devlet...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 4 Kasım 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri binasının bulunduğu cadde üzerinde bombalı araçla yapılan saldırıda 8'i sivil 12 kişi şehit olurken olay sonrası devlet şefkatli elini vatandaşlara uzatarak yaraları kısa sürede sardı. YURT-SAV Diyarbakır Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Osmanoğlu, "Olaydan sonra devletimiz şefkat elini sürekli olduğu gibi tekrar vatandaşlarımıza hissettirerek vatandaşlarımızı kucaklayarak gerekli maddi ve manevi desteklerini sağladı" dedi.

4 Kasım 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından Bağlar ilçesindeki Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin bulunduğu ek bina yakınlarında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile gerçekleşen olayda 8'i sivil 12 kişi şehit oldu 100'den fazla kişi yaralandı ve çevrede bulunan birçok ev ile iş yeri zarar gördü.

Yaşanan olayın ardından bölgede evleri zarar gören vatandaşlara ilgili kaymakamlık ve valilik tarafından ev tahsisi yapıldıktan sonra kira yardımında bulunuldu. Birçok vatandaşa ayrıca maddi ve manevi olarak destek verilerek devletin şefkatli elleri ailelere uzatıldı. Bölgede zarar gören binalar kentsel dönüşüm ile yenilenerek yapıldı.

Olayın geçmişini ve ardından yaşananları anlatan YURT-SAV Diyarbakır Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Osmanoğlu, "4 Kasım 2016 tarihinde burada Diyarbakır olarak ciddi bir saldırıya uğradı. Bu saldırıda il Emniyet Müdürümüzün de bulunduğu bölgede PKK terör örgütünün hazırlayıp araçla bu caddede hem vatandaşlarımızı hem de emniyet mensuplarımızın sürekli kullandığı caddede geçerken maalesef iflak edildi. Olayda 12 vatandaşımızın 4 kamu personeli 8 kahraman vatandaşlarımızın kimisi evinde yatarken kimisi bu caddede geçerken maalesef şehit oldu. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu olayda 100'e yakın vatandaşlarımız da yaralandı. Birçoğunu da kısmi de olsa tanıyorum derneğimize geliyorlar. Yaralı olan kardeşlerimize de Cenabı Allah'tan hayırlı şifalar diliyorum. Bu olaydan sonra devletimiz yine sürekli yaptığı gibi büyüklüğünü yaptı. Vatandaşa şefkat elini gösterdi. Görüyorsunuz şu anda zaten binalar sil baştan tamamıyla hem içten hem dıştan yapıldı. Devletimiz şefkat elini sürekli olduğu gibi tekrar vatandaşlarımıza hissettirerek vatandaşlarımızı kucaklayarak gerekli maddi ve manevi desteklerini sağladı" dedi.

"PKK yüzünden Diyarbakır'da ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz"

Terör örgütü PKK yüzünde 45 yıla yakındır ciddi anlamda sıkıntı yaşandığını, bundan sonra vatandaşların desteğiyle ve devletin de çalışmasıyla kurtulacaklarına inandığını belirten Başkan Osmanoğlu, "Devletimiz sürekli malumunuz vatandaşların yanında, vatandaşlarla beraber vatandaşımız da inşallah bu PKK terör örgütünün yaklaşık 40 ile 45 yıldır Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da ciddi anlamda sıkıntısını yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra devlet zaten gereğini yapıyor. Millet olarak bizler de inşallah biraz daha bilinçlenip bu terör örgütlerinin bertaraf edip, bu terör örgütlerini def edip hem Diyarbakır'ımızda hem ülkemizde, hem tüm yeryüzünde bulunan tüm ülkelerde inşallah kahrolup olup gidecekler. PKK terör örgütü inşallah bir an evvel Cenabı Allah'ın emriyle vatandaşlarımızın dirayetiyle, devletimizin çalışmasıyla, devletimizin destekleriyle bertaraf edilecektir" diye konuştu.

"Bu PKK terör örgütünden inşallah kurtulacağız"

Terör örgütü PKK'nın kendi belasını kendisi bulacağını aktaran Başkan Osmanoğlu, "Bu PKK terör örgütünden inşallah kurtulacağız. Cenabı Allah sürekli doğrularla beraberdir. Onlar da biliyorlar ki yanlış yoldalar. Cenabı Allah onları da ıslah etsin. Eğer ıslah olmuyorlarsa Cenabı Allah onların belalarını versin. Kendi belalarını kendileri görsün. Yani bizim gibi zavallı insanlara hem emniyet mensuplarımıza hem vatandaşlarımıza bela olmasınlar. Cenabı Allah onları da kahru perişan etsin. Bizleri de onların şerrinden muhafaza etsin inşallah" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 12 kişinin şehit olduğu bombalı araç saldırısının acısı ilk günkü gibi
Diyarbakır'da 12 kişinin şehit olduğu bombalı araç saldırısının acısı ilk günkü gibi
Diyarbakır'da 12 kişinin şehit olduğu bombalı araç saldırısının acısı ilk günkü gibi
Diyarbakır'da 12 kişinin şehit olduğu bombalı araç saldırısının acısı ilk günkü gibi
Diyarbakır'da 12 kişinin şehit olduğu bombalı araç saldırısının acısı ilk günkü gibi

Diyarbakır, Terör, Şehit, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 12 kişinin şehit olduğu bombalı araç saldırısının acısı ilk günkü gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 12 kişinin şehit olduğu bombalı araç saldırısının acısı ilk günkü gibi - Son Dakika
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