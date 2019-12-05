Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 12'nci enerji sempozyumu başladı
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Diyarbakır'da 12'nci enerji sempozyumu başladı

6 saat önce

Diyarbakır'da TMMOB il koordinasyon kurulu tarafından 12'nci enerji sempozyumu başladı.

Diyarbakır'da 12'nci enerji sempozyumu başladı, System.String[]

Diyarbakır'da TMMOB il koordinasyon kurulu tarafından 12'nci enerji sempozyumu başladı.


TMMOB'un 12'nci enerji sempozyumu 'enerji, ekoloji ve toplumsal barış' temasıyla başladı. Bir otelde düzenlenen sempozyuma Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.


Sempozyumda konuşan Kaya, El Cezire'nin mekanı olan Artuklu sarayında yapılan kazılar ile 8 bin yıllık kent geçmişinin ortaya çıkarıldığı Diyarbakır'da böyle bir sempozyumun düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Kaya, " Türkiye'deki ithalata baktığımız zaman neredeyse yüzde 35'e yakını karbon kökenli enerjide kullandığımız ürünleri ithal ediyoruz. Enerji sempozyumu ülkenin en önemli gündemlerinden biri olması gerekiyor. Türkiye'de enerjiden kaynaklanan ekolojik sorunların gündemde olması gerekiyor. Toplumsal barışın ve bölgesel barışın sağlanması Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olması gerekiyor. Bu anlamda Elektrik Mühendisleri Odası'nı kutluyorum. Bu tür çalışmaların hem ülkemize hem de kentimize faydalı olacağına inanıyorum" dedi.


Diyarbakır'da 5-6-7 aralık tarihlerine kadar devam edecek olan sempozyuma ekoloji ve toplumsal barış konularında uzmanlar katılacak. Doğadan, barıştan, yaşamdan yana taraf olan konuşmacıları bir araya getirilmesi hedeflenen sempozyumda, konuşmacılar görüşlerini 3 özel oturum, 3 teknik oturum ve 2 panelde sunma imkanı bulacak. - DİYARBAKIR

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Diyarbakır, El Cezire, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
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