Diyarbakır'da suç dosyası kabarık 'firari hükümlü' yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da suç dosyası kabarık 'firari hükümlü' yakalandı

25.02.2022 15:44
Diyarbakır'da suç dosyası kabarık 'firari hükümlü' yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 9 ayrı suç dosyası, 12 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 9 ayrı suç dosyası, 12 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Zanlı, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Valilikten yapılana açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, titiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 5'i hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 9 ayrı suç dosyası, 12 yıl, 14 ay kesinleşmiş cezası olup 2 yıldır aranan B.K., Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu ifade edildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da suç dosyası kabarık 'firari hükümlü' yakalandı
Diyarbakır'da suç dosyası kabarık 'firari hükümlü' yakalandı
Diyarbakır'da suç dosyası kabarık 'firari hükümlü' yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da suç dosyası kabarık 'firari hükümlü' yakalandı - Son Dakika


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