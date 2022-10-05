Bir polisimizin şehit olduğu saldırının faili yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Bir polisimizin şehit olduğu saldırının faili yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

05.10.2022 10:56

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 12 yıl önce iki aile arasındaki kavga sonrası taraflardan bazıları doktor raporu için hastaneye götürülürken araca ateş açılması sonucu polis memuru Özkan Yiğen'in şehit olduğu saldırının firari hükümlüsü R.T., yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde 27 Ağustos 2010'da Tanrıverdi ve Ertan aileleri arasında çıkan kavga sonrası bazı şüpheliler doktor raporu için hastaneye götürülürken araca yönelik silahlı saldırıda polis memuru Özkan Yiğen'in şehit edilmesine ilişkin saldırganların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan özel ekip, firari hükümlü R.T.'yi (53) saklandığı evde gözaltına aldı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu bünyesinde kurulan özel ekibin Irak'a kaçmaya hazırlanırken yakaladığı R.T., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Hakkında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' ve 8 ayrı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan toplam 73 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü R.T., işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Polis memuru Yiğen'i şehit eden, araçta bulunan bir diğer polis memuru ile 7 müştekiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işleyen Mehmet Emin Tanrıverdi (66) de aynı ilçede saklandığı adreste geçen yıl yakalanmış, 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilen Tanrıverdi, 20 Kasım 2021'de cezaevine teslim edilmişti.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Yenişehir, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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