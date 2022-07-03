Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4007. Sokakta bulunan 13 katlı bir binanın son katındaki dairede henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlı, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede intikal edip müdahale etmesiyle yangın kontrol alına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın - Son Dakika

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