Diyarbakır'da 13 yaşındaki yazılımcı kendi yazışma uygulamasını kurdu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 13 yaşındaki yazılımcı kendi yazışma uygulamasını kurdu

05.08.2022 14:03

Diyarbakır'da 13 yaşındaki yazılımcı, kendi yazışma uygulamasını kurdu Selçuk Bayraktar'ı örnek alan 13 yaşındaki çocuk yazışma uygulamasını yaptı Diyarbakır'da yaşayan 13 yaşındaki Mehmet Agit Yiğit, teknolojide Selçuk Bayraktar'ı örnek alarak kendi yazışma uygulamasını kurdu.

Diyarbakır'da 13 yaşındaki yazılımcı, kendi yazışma uygulamasını kurdu

Selçuk Bayraktar'ı örnek alan 13 yaşındaki çocuk yazışma uygulamasını yaptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 13 yaşındaki Mehmet Agit Yiğit, teknolojide Selçuk Bayraktar'ı örnek alarak kendi yazışma uygulamasını kurdu.

Diyarbakır'da yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mehmet Agit Yiğit, 8 yaşından beri yazılıma ve kodlamaya merak saldı. Oyunlar oynayan Yiğit, oyunların yapılışını merak ederek kendi oyununu yaptı. Bununla yetinmeyen Yiğit, yerli yazışma uygulamasını Statüschat'i yaptı. Birçok proje yapıp ret alan Yiğit, hayallerinden vazgeçmeyeceğini ve Selçuk Bayraktar gibi teknolojide üretim sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Mehmet Agit Yiğit, çok oyun oynadığını ve oyunların nasıl yapıldığını merak ettiğini bununla birlikte internette araştırmalar yapıp yazılım serüveninin başladığını söyledi. Hedefinin yazılım mühendisi olmak olduğunu ifade eden Yiğit, "İlkokuldan beri uğraşıyorum. Görme engelliler için sensörlü ayakkabı, doğru ağaçlandırma ile ilgili projeler, robotikle ilgili yarışmalara katıldım. Kendi mesajlaşma uygulamam olan Statüschat'i geliştirdim. Korona virüs yayılınca insanlar, temastan kaçınıyor. Yaklaşınca açılıyor, çöpünü attıktan bir süre sonra kapanıyor. Yerli WhatsApp uygulaması diyeceğimiz mesajlaşma uygulamam Statüschat neredeyse bir yıldır geliştiriyorum. Play Store attım fakat kabul edilmedi. İzinlerle ilgili bir sıkıntı çıkıntı sanırım. Onun için görüntülü arama özelliğini kaldırdım ve tekrar yayınladım. Tekrar reddedildi onun için çalışmalarımı hala sürdürüyorum" dedi.

"Uygulamayı deneme amaçlı aile içinde kullanıyoruz"

Uygulamayı deneme amaçlı aile içinde kullandıklarını aktaran Yiğit, "Test etmek amacıyla aynı zamanda güvenlik açısından da açığını bulmaya çalışıyorum. Hedefim bu uygulamayı yaymak. Ülkemizden de böyle dehaların çıkacağını göstermek. Beyin göçünün de önüne geçmek istiyorum. Asıl hedefim Oxford Üniversitesinde okumak. Ülkeden de şu anda örnek aldığım kişi Selçuk Bayraktar. Onun gibi ülkemize hizmet etmek istiyorum teknoloji açısından. TEKNOFEST ve TÜBİTAK'a projelerimi gönderdim ne yazık ki bir sonuç alamadım. Hangi kapıya gitsem üstüme kapattılar. Olumsuz cevap almama rağmen hayallerimden vazgeçmiyorum. Daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Babam oto sanayide çalıştığı için arabalara da ilgi duydum. Ondan dolayı bende uçan araba fikri de oluştu" şeklinde konuştu.

Anne Adile Yiğit ise oğlunun küçüklüğünden yazılıma ve teknolojiye hevesi olduğunu dile getirdi. Yiğit, "Araştırıp, incelemeyi seven biri. Kafasına koyduğunu yapıyor. Anne babası olarak arkasındayız" ifadelerinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 13 yaşındaki yazılımcı kendi yazışma uygulamasını kurdu - Son Dakika

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