Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğu dağa göndermekle suçlanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan Y.Y'yi Diyarbakır'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa gönderdiği gerekçesiyle şüpheli Leyla K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı her geçen gün artıyor.

Bu kişilerden biri de Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Y.Y. (20).

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Y.Y'yi dağa göndermekle suçlanan tutuksuz sanık Leyla K. hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve saldırıları hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

Geçen sene Habur Kara Hudut Kapısı'nda görevlilere teslim edilen ve terör PKK/KCK'dan kendiliğinden kaçtığını beyan eden Y.Y'nin etkin pişmanlık hükümleri ile teröristlere ilişkin bilgiler verdiği ve teşhiste bulunduğu belirtilen iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin terör örgütü içerisinde örgüte eleman kazandırma, eleman temin etme faaliyetlerinde bulunduğu ve parti binasına örgüte katılmak üzere gelen kişileri yönlendirdiği tespit edilmiştir. Şüphelinin terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne eleman kazandırma görevi yürüttüğü, eyleminin süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik içerdiği, örgüt hiyerarşisinde yer alarak kendisine verilen talimatı uygulayarak faaliyet yürüttüğü, örgütün amacı doğrultusunda bilerek ve isteyerek hareket ettiği, bu suretle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İstenilen ceza

İddianamede, şüpheli Leyla K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.