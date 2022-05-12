Diyarbakır'da "15. Liselerarası Tiyatro Şenliği" - Son Dakika
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Diyarbakır'da "15. Liselerarası Tiyatro Şenliği"

12.05.2022 13:07
Diyarbakır'da "15. Liselerarası Tiyatro Şenliği"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (DBŞT) düzenlediği "15. Liselerarası Tiyatro Şenliği" 14 Mayıs'ta başlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (DBŞT) düzenlediği "15. Liselerarası Tiyatro Şenliği" 14 Mayıs'ta başlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, genç tiyatrocu adaylarını açığa çıkarmak ve nitelikli bir tiyatro izleyicisi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Liselerarası Tiyatro Şenliği, 14-21 Mayıs'ta Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. 7 lisenin katılım gösterdiği şenlikte izleyiciler oyunlardan ücretsiz faydalanacak.

Tiyatro Şenliğinde, Gaziler Anadolu Lisesi "Komşu Köyün Delisi", Ortadoğu Koleji "Bir Evlenme Teklifi", Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi "Sevkiyat Var", Özel Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Cehale", Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi "Sınavsız Hava Sahası", Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi "Karakter Aramızda" ve Sosyal Bilimler Lisesi "Sevgili Doktor" oyunlarıyla izleyici karşısına çıkacak.

Tiyatro Şenliği, 21 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

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Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Tiyatro, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da '15. Liselerarası Tiyatro Şenliği' - Son Dakika


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