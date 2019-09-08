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Diyarbakır'da 15 saat arayla aynı ev ikinci defa tarandı

1 saat önce

Diyarbakır'da bir ailenin evi 15 saat arayla ikinci defa tarandı.

Diyarbakır'da 15 saat arayla aynı ev ikinci defa tarandı, System.String[]

Diyarbakır'da bir ailenin evi 15 saat arayla ikinci defa tarandı. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, evin cam ve duvarları kurşun delikleriyle doldu.


Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 858 meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında bulunan husumet 15 saat arayla ikinci defa alevlendi. Sabah saat 08.00 sularında Necla A. ve Rojda A. isimli kişilerin evine ellerinde bulunan tabanca ile gelen şahıslar evi yaylım ateşine tutarak taradı. Uykuda olan 2 kadın silah sesleriyle uyandığında evlerinin camları ve duvarların delik deşik olduğunu görünce ikinci defa şoka girdi. Silah seslerinin kesilmesi sonrası evde bulunanlar güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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