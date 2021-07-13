Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı.
Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar gereği 15 Temmuz'da belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarının gün boyu yapacakları seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak - Son Dakika