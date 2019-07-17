Diyarbakır'da "15 Temmuz İhaneti ve Milli Birlik Ruhunun Önemi"konulu konferans

Diyarbakır
'da, Dicle
Üniversitesince (DÜ), "15 Temmuz İhaneti ve Milli Birlik Ruhunun Önemi" konulu konferans düzenlendi.
DÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sinevizyon gösterimi yapılan etkinlikte, Türkiye
Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Selim Cerrah
konuşma yaptı.
Katılımcılar, konferansın ardından Anadolu Ajansı
foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.
Konferansa AK Parti
İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.