Diyarbakır'da 15 Temmuz nöbeti - Son Dakika

Diyarbakır'da 15 Temmuz nöbeti

Diyarbakır'da 15 Temmuz nöbeti DİYARBAKIR'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.


Diyarbakır'da 15 Temmuz nöbeti
DİYARBAKIR'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.
Diyarbakır Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Parkı'nda 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 138 gündür eylem yapan ailelerin katıldığı demokrasi nöbetinde, parkta kuruluna sinevizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi izlendi.
Demokrasi Nöbetinde konuşan Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz'da olduğu gibi Diyarbakır'ın da bugün de demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Vali Karaloğlu, "Bu alçak FETÖ terör örgütünün o akşam bize yaşattığını, bu millete yaşattığını unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize, vatandaşlarımıza bu alçaklığı anlatmaya devam edeceğiz. Biz bu topraklarda çok ihanet gördük. Ama böylesini ilk defa o gece yaşadık. Çünkü o gece milletin kurumlarına sızmış hainler milletin silahlarını millete doğrultu. Daha önce de bu ülkede darbe ve darbe teşebbüsleri olmuştu. Ama böyle bir alçaklığı böyle bir rezilliği ilk defa yaşıyorduk o gece. O gün dini duyguları istismar ederek oluşturulan terör örgütleri, bugün de mezhep farklılıklarını bahane ederek neredeyse alfabede harf bırakmadan oluşturulan ama emperyalizme hizmet eden pek çok terör örgütleri var. Ülkemizde ve bölgemizde ve komşu ülkelerde, hepsine karşı uyanık olmak, hepsine karşı milli birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi korumak durumundayız" dedi.
Demokrasi nöbetine katılan HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdüren Ayşegül Biçer, "Anneler olarak darbenin 4'üncü yıldönümünde burada bulunmaktayız. Biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Evlatlarımızı da kazanacağız" diye konuştu.
Terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Ayten Elhaman ise anneler olarak evladına kavuşmak için mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "15 Temmuz'da yine dışarıdayız. 4 yıl önce de dışarıdaydık. Vatanımızı koruyacağız. Evlatlarımızı kurtarmak için mücadele edeceğiz. HDP önündeki anneler olarak mücadele edeceğiz. Evlatlarımızı almadan da gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:43 Kaynak: DHA

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