Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına "Spora Gel Vatan Turnuvası" düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri anısına 6 farklı branşta 7 bin 491 öğrencinin katılımıyla 7 gün süren "Spora Gel Vatan Turnuvası" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla 18 farklı spor branşında 8-14 yaş arası çocuklar için başlattığı "Spora Gel" kurslarında eğitimler 20 bin öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz şehitleri anısına 6 farklı branşta, belediyeye ait spor tesislerinde gerçekleştirdiği turnuvalarda öğrenciler 18 takım ve 346 bireysel branşta mücadele etti.

Katılımcı tüm minik sporculara turnuva boyunca çeşitli ikramlar yapıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, etkinlik sonunda tüm branşlarda 2'nci, 3'üncü olan takım ve sporculara hediye ve ödüllerini verdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da bireysel ve takım sporlarında birincilik elde eden çocuklara 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin yapılacağı Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisii Meydanı'nda hediyelerini verecek.