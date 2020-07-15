Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için mevlit okutuldu.



Diyarbakır Valiliği tarafından Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de şehitler için mevlit programı düzenlendi. Programa Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Sur İlçe Emniyet Emniyet Müdürü Rıdvan Karaaslan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Tarihi Ulu Cami'de yapılan anma programı ikindi namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif ve duaların okunması sonrası vatandaşlara içerisinde akide şekeri ve lokum bulanan paketler ikram edilmesi ile program son buldu. - DİYARBAKIR