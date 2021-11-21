Diyarbakır'da "15 Temmuz'u Unutma, Unutturma" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneğince, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "15 Temmuz'u Unutma, Unutturma" konulu konferans düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında Ergani Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi yaşananlar anlatıldı.

Konferansa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Oğan, darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, darbe girişiminde yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat konuşmacı olarak katıldı.

Konferans öncesinde konuşma yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, bir sivil toplum kuruluşunun asli görevi olan halkı bilinçlendirmek adına sahada sürekli faaliyet ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Vatanını seven yeni nesillerin geçmişini bilmesini istediklerini dile getiren Çoban, "Geçmişimizi unutturmayalım geleceğe beraber güvenle yürüyelim istiyoruz. Bu vesileyle bugün bizleri yalnız bırakmayan ve destekleyen başta Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ogan da, Türkiye'nin en güçlü dönemini yaşadığını ifade ederek, bir o kadar da meşakkatli bir dönemden geçildiğini aktardı.

Ogan, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza çok güzel bir vatan bırakmak için hep beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Yücel ise, "Çok acı çektik, çok mücadele ettik ama devletimizi, çocuklarımızın geleceğini hainlere, alçaklara bırakmadık." ifadesini kullandı.

Polis Başmüfettişi Bulat, "Terörün her türlüsünü bu devlet yok edip çocuklarımıza çok daha güzel bir gelecek bırakacak. Bizler de kanımızın son damlasına kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Her şey çocuklarımız için." şeklinde konuştu.

Konferansa, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.