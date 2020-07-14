Diyarbakır'da, '15 Temmuz Zaferi' temalı Dijital Gösterim Merkezi açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da, '15 Temmuz Zaferi' temalı Dijital Gösterim Merkezi açıldı

DİYARBAKIR'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz Zaferi'nin anlatıldığı Dijital Gösterim Merkezi, açıldı.

DİYARBAKIR'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz Zaferi'nin anlatıldığı Dijital Gösterim Merkezi, açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca kurulan Dijital Gösterim Merkezi çadırı, Diyarbakır'daki Dağkapı Meydanı'nda açıldı. Vali Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile çok sayıda kişinin katılımıyla açılışı yapılan Dijital Gösterim Merkezi'nde 360 derece görsel deneyim alanı, dijital gösterim yapılan tünel, görme engelliler için sarı bant yolu, işitme engelliler için ise işaret diliyle anlatan alanlar yer aldı.

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Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, merkezde 15 Temmuz darbe girişimindeki görsellerin yanı sıra Diyarbakır'ın tarihsel boyutunun da yansıtılacağını söyledi. Vali Karaloğlu, "Bugün beraber seyredeceğimiz yarın 4'üncü yıl dönümünü yaşayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili ay sonuna kadar olan programlar bitince Diyarbakırımızla ilgili de burada dijital gösterimi olacak. Onu da hep beraber göreceğiz. İçinde bulunduğumuz çadır vatandaşımıza açık. 10 kişilik gruplarla bu pandemi döneminde vatandaşlar alınacak. 5 ayrı salonu gezdikten sonra yeni bir grup alınacak. Böylelikle çadırdaki gösterimlerden Diyarbakırlı vatandaşlarımız ücretsiz olarak istifade edecektir" dedi.

Hafta içi ve hafta sonu 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm gün ziyarete açık olacak. Ziyaretçilere ayrıca VR gözlük ve Türk Bayrağı hediye edilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü videosu da ziyaret edecek olan vatandaşlar izleyebilecek.

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da, '15 Temmuz Zaferi' temalı Dijital Gösterim Merkezi açıldı - Son Dakika
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