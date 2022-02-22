Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay cezası bulunan firari 'hükümlü' yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 yıldır araması bulunan ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, titiz çalışmalara devam ediyor.

Çalışmalar sonucunda 3 yıldır "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan araması ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.Y., Bismil ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR