Üye Girişi
Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay cezası bulunan firari 'hükümlü' yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay cezası bulunan firari 'hükümlü' yakalandı

22.02.2022 11:46
Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay cezası bulunan firari 'hükümlü' yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 yıldır araması bulunan ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 yıldır araması bulunan ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, titiz çalışmalara devam ediyor.

Çalışmalar sonucunda 3 yıldır "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan araması ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.Y., Bismil ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay cezası bulunan firari 'hükümlü' yakalandı

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay cezası bulunan firari 'hükümlü' yakalandı Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay cezası bulunan firari 'hükümlü' yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Diyarbakır, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay cezası bulunan firari 'hükümlü' yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay cezası bulunan firari 'hükümlü' yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement