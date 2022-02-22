Üye Girişi
Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

22.02.2022 12:05
Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

E.Y, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay cezası bulunan firari 'hükümlü' yakalandı Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay cezası bulunan firari 'hükümlü' yakalandı Başkent'te Jandarma operasyonları ile suça ve suçluya göz açtırılmıyor Başkent'te Jandarma operasyonları ile suça ve suçluya göz açtırılmıyor

Uyuşturucu, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:22:44. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement