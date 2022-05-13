Diyarbakır'da 1500 kınalı keklikler doğaya salındı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani, Çermik, Çınar, Eğil, ve Dicle ilçelerinde toplam 1500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekiplerince, yaban hayatının devamının sağlanması amacıyla araçlarla ilçelerin kırsal alanlarına götürülen 1500 kınalı keklik doğaya salındı.
Doğaya salınan kınalı kekliklerin korunmasını Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile köy muhtarları gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
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