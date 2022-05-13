Diyarbakır'da 1500 kınalı keklikler doğaya salındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 1500 kınalı keklikler doğaya salındı

13.05.2022 14:10
Diyarbakır'da 1500 kınalı keklikler doğaya salındı

Diyarbakır'ın Ergani, Çermik, Çınar, Eğil, ve Dicle ilçelerinde toplam 1500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Diyarbakır'ın Ergani, Çermik, Çınar, Eğil, ve Dicle ilçelerinde toplam 1500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekiplerince, yaban hayatının devamının sağlanması amacıyla araçlarla ilçelerin kırsal alanlarına götürülen 1500 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğaya salınan kınalı kekliklerin korunmasını Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile köy muhtarları gerçekleştirecek.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Diyarbakır, Dicle, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 1500 kınalı keklikler doğaya salındı - Son Dakika


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