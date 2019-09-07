Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 168 kilo esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da 168 kilo esrar ele geçirildi

55 dakika önce

Diyarbakır'da bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 168 kilogram esrar ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 168 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'da bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 168 kilogram esrar ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Hani ilçesinin kuzeyindeki dağlık ve kırsal alanda 5 Eylül Perşembe günü saat 21.00'den itibaren Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 operasyonunun icrasına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "6 Eylül 2019 Cuma günü icra edilen temas araması neticesinde 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Müteakiben bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 168 kilogram esrar, 100 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde olayı ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kenevir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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