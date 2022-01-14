Diyarbakır'da 17 bin 734 öğrenciye LGS, TYT ve AYT deneme sınavı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kayapınar ilesinde belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 17 bin 734 ortaokul ve lise son sınıf öğrencisine yönelik deneme sınavı yapıldı.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Eğitime dost belediye şiarı" ile eğitime yatırım yapan belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle anlamlı bir çalışmaya daha imza attı.

Yapılan protokol çerçevesinde ilçe genelinde yaklaşık 17 bin 734 öğrenciye ücretsiz deneme sınavı desteği sağlanıyor.

8. sınıflar için Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 12. sınıflar için ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) denemeleri toplamda tüm özel ve devlet okullarında eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile sınavın yapıldığı okulları ziyaret etti.

Sınava giren öğrencilere başarılar dileyen Koç, hedeflerinin öğrencilerin akademik başarılarını artırmak olduğunu söyledi.

Deneme sınavlarının her ay düzenli olarak yapılacağını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Belediyecilik yalnızca alt ve üst yapı faaliyetleri değildir. Eğitime destek olmak, kalitesini artırmak en önemli vazifelerimizden birisidir. Kayapınar Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çok güzel iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin sınav formatına alışması, heyecanlarının yenilmesi açısından önemli ve değerli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu sınavlar, öğrencilerimizin eksikliklerini ortaya koyacak, o konulara odaklanmalarını sağlayacaktır. Sevgili öğrencilerimizin daha iyi olmasını arzuluyoruz, tüm evlatlarımıza başarılar diliyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ise Kayapınar Belediyesi ile işbirliği yapmak suretiyle akademik başarıyı artırmak, sınav heyecanını daha rahat bir ortamda tecrübe etmelerini sağlamak amacıyla deneme sınavlarını yaklaşık 17 bin 734 öğrenci ile başlattıklarını belirtti.