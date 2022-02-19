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Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuk, parkta bıçaklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuk, parkta bıçaklandı

19.02.2022 17:05
Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuk, parkta bıçaklandı

DİYARBAKIR'da, parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan H.A. (17) adlı erkek çocuğu yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına aldı.

DİYARBAKIR'da, parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan H.A. (17) adlı erkek çocuğu yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi. H.A. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, parkta yürürken yanına gelen kişiler tarafından bıçaklandı. Yere yığılan H.A.'yı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. H.A., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.


Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuk, parkta bıçaklandı
Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuk, parkta bıçaklandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuk, parkta bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuk, parkta bıçaklandı - Son Dakika
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