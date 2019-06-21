Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
36 dakika önce
Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kız, iddiaya göre evde tabancayı başına dayayarak intihar etti.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
'da 17 yaşındaki genç kız, iddiaya göre evde tabancayı başına dayayarak intihar etti. Genç
kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayı şüpheli bulan polis geniş çaplı inleme başlattı.
Olay, Yenişehir
ilçesi Feritköşk Mahallesi 35. Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki S.M., saat 11.30 sularında evde başına tabancayı dayayarak yaşamına son verdi. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, evde genç kızı yaşama döndürmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılmayarak hayatını kaybetti. S.M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi
Devlet Hastanesine kaldırılırken, intihar olayını şüpheli bulan polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi (3)
İğrenç tuzak! Yasak aşk yaşadığı kadına arkadaşıyla birlikte tecavüz etti
İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda intihar eden güvenlik görevlisi hakkında açıklama: İddia asılsız
Fuhşun şifresini polis çözdü! 'Doktor' lakaplı elebaşı yakalandı