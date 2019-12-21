Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın, yaşadığı binanın önünde cesedi bulundu - Son Dakika

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Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın, yaşadığı binanın önünde cesedi bulundu
6 saat önce
Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın, yaşadığı binanın önünde cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın, yaşadığı binanın önünde cesedi bulundu
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