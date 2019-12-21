Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın, yaşadığı binanın önünde cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın, yaşadığı binanın önünde cesedi bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın, yaşadığı binanın önünde cesedi bulundu

6 saat önce

Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın, yaşadığı binanın önünde cesedi bulundu.

Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın, yaşadığı binanın önünde cesedi bulundu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın, yaşadığı binanın önünde cesedi bulundu

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu
Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı Kuyumcu esnafı dilenciliği bitirecek bir çözüm buldu Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Son Dakika Haberleri
17:00 Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı - Son Dakika
17:00 Kepez'de köy pazarı kurulacak - Son Dakika
16:59 Gelibolu'da armatör Mehmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:54 "İzmir'i sportif havacılığın merkezi yapacağız" - Son Dakika
16:34 Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:16 Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:02:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın, yaşadığı binanın önünde cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]