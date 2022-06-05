Diyarbakır'da 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

05.06.2022 00:57
Diyarbakır'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Diyarbakır'da geçen yıldan bu yana düzenlenen 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da geçen yıldan bu yana düzenlenen 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da geçen yıldan bu yana düzenlenen 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sur İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde organizatörlük yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Çalışma dahilinde, şüphelilerin düzensiz göçmenleri Ağrı, Van ve Bitlis'ten geçirerek Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden batı illerine sevk ettikleri tespit edildi.

Organizatörlük yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 26 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yapılan 5 operasyonda, 19 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 organizatör tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır merkezli Afyonkarahisar, Ağrı ve Van'da da 10 şüpheliye yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 6 zanlı yakalandı.

Olayla ilgili olarak organizatörlük yaptığı tespit edilen şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Hisarcık, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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