Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 19 PKK Sığınağı Kullanılamaz Hale Getirildi (Tekrar)

Diyarbakır'da 19 PKK Sığınağı Kullanılamaz Hale Getirildi (Tekrar)

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 19 sığınak bulunarak, kullanılmaz hale getirildi.

Diyarbakır'da 19 PKK Sığınağı Kullanılamaz Hale Getirildi (Tekrar), System.String[]
DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 19 sığınak bulunarak, kullanılmaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle ilçesinin kuzeyinde dağlık ve kırsal alanda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyona jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucuları katıldı. Operasyon kapsamında ilçeye bağlı Kurşunlu köyündeki Görüsedağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 19 sığınak tespit edildi. Sığınaklardan birinin 3 odalı 56 metrekare büyüklüğünde ve içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi bulunduğu, girişine ve içerisine ise patlayıcı madde tuzaklandığı saptandı. Sığınaklar, kullanılmaz hale getirildi.

Bölgede yapılan aramalarda ise amonyum nitrat maddesi ile hazırlanmış 12 el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulundu. Patlayıcılar, önlem alınarak bulundukları yerlerde imha edildi. Operasyonda ayrıca, 23 tüp, 4'lü pil bloğu, 10 kalem pil, akü, 100 metre elektrik kablosu ve çok sayıda giyim, yaşam ve örgütsel doküman ele geçirildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:55 Kaynak: DHA

Dicle, Diyarbakır, PKK, Güncel
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