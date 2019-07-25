Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan...
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Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan...

12 dakika önce

Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Celal Gök olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan..., System.String[]
Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Celal Gök olduğu belirlendi.
Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 Kaynak: AA
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