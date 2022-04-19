Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

19.04.2022 09:12
Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da, hakkında 19 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da, hakkında 19 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında merkez Sur ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Kütahya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı Kütahya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı Son Dakika | DİYARBAKIR - 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi tutuklandı Son Dakika | DİYARBAKIR - 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, JASAT, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:06 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Romen ile Alparslan düellosunu kim kazanacak?
09:01 Feci ölüm: Şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı, engelli vatandaşın üstüne düştü
08:57 AK Partili belediye başkan yardımcısının oğlu, 12 yaşındaki çocuğa tecavüzden 38 yıl ceza aldı! Belediyenin camları taşlandı
08:53 19 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:45 19 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?
08:35 Türkiye'den Filistin ve Mescid-i Aksa hamlesi! Erdoğan, Herzog'u arayacak
08:29 Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap!
08:26 Mersin 8 yaşındaki Nur için seferber oldu! Kokuya duyarlı köpeklerle aranıyor
08:08 19 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? Yurt genelinde sağanak yağış ve bulutlu bir hava hakim
08:02 Cep telefonu alacaklar dikkat! ÖTV matrahları artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 09:20:10. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement