Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da, hakkında 19 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında merkez Sur ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.