Son dakika haberi... Lice'de hava destekli büyük uyuşturucu operasyonu: 97 milyon kök kenevir, 42 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Lice'de hava destekli büyük uyuşturucu operasyonu: 97 milyon kök kenevir, 42 ton esrar ele geçirildi
Bir son dakika haberine göre Lice'de hava destekli büyük uyuşturucu operasyonu: 97 milyon kök kenevir, 42 ton esrar ele geçirildi Diyarbakır'da 1 Ocak - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ve 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi.
Lice'de hava destekli büyük uyuşturucu operasyonu: 97 milyon kök kenevir, 42 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 1 Ocak - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ve 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi.
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