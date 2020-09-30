Son dakika haberi... Lice'de hava destekli büyük uyuşturucu operasyonu: 97 milyon kök kenevir, 42 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika

Lice'de hava destekli büyük uyuşturucu operasyonu: 97 milyon kök kenevir, 42 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 Ocak - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ve 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi.