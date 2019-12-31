Diyarbakır'da 2,5 milyon acil çağrıdan 130 bini gerçek çıktı - Son Dakika

DİYARBAKIR 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2019 yılında yapılan 2,5 milyon çağrıdan 130 bini gerçek çıktı. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Karakaş, 1 milyon 730 bin nüfuslu Diyarbakır'da günde ortalama 8 bin çağrı aldıklarını belirterek, bunlardan sadece 400'ünün vaka olarak belirlendiğini söyledi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2019 yılında 2,5 milyon çağrı geldi. Acil sağlık hizmetlerinin karadan ve havadan verildiği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların 130 bini gerçek çıktı.

Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Karakaş, günde ortalama 8 bin çağrı aldıklarını, bunlardan sadece 400'ünün vaka olarak tespit edildiğini söyledi. Karakaş, şunları kaydetti:

"Nüfusu 2018 yılı verilerine göre 1 milyon 732 bin olan Diyarbakır'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2019 yılında gelen yaklaşık 2,5 milyon çağrının 130 bini vaka olarak değerlendirildi. 63 istasyonda 800 personelle hizmet veriyoruz. Komuta kontrol merkezimize günde ortalama 8 bin civarında çağrı geliyor. Ortalama 400 civarında vaka yapıyoruz. Yıllar içerisinde vaka sayımız artıyor. 112 bünyesinde 96 tane acil yardım ambulansı faaliyet gösteriyor. Onun dışında hizmet yürüten diğer kurum ve kuruşlara ait 19 ambulans mevcut. Tabi özel donanımlı ambulanslarımız da var. Zırhlı ambulanslar, yoğum bakım ambulansları, dört sedyeli ambulanslar, çok lastikli taşımaya uygun ambulanslar ve paletli ambulanslarımız var. Özelikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışlı olan ya da fiziksel coğrafi koşulları uygun olmayan yerlerde çalışan ambulanslarımız da var. Helikopterli ambulans ilimizde konuşlu olarak faaliyet gösteriyor. Bunlarla halkımıza en iyi ve hızlı bir şekilde sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz."

'AMBULANSLARA YOL VERME DUYARLILIĞI ARTIYOR'