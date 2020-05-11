Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 çatışmada 2 kişi öldü, 7 yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde aynı aileler arasında çıkan peş peşe 3 çatışmada, 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

HASTANEDE DEVAM EDEN OLAYDA ÖLÜ SAYISI 2 OLDU

Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı. Aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan ilk çatışma sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Hastanede olay devam ederken, ağır yaralılardan İzzet Esmer de hastanede hayatını kaybetti.

3. ÇATIŞMADA 1', ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, aynı saatlerde olay tekrar Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi 51. Sokağa taşındı. Burada baskın yapılan ev tarandı. Taranma sonucunda evde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

2 ÖLÜ, 4'Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Çıkan olaylarda 2 kişi ölürken, 4'ü ağır, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.