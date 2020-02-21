Diyarbakır'da 2 ayda 1 ton esrar, 10 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2 ayda 1 ton esrar, 10 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'da son iki ayda düzenlenen narkotik operasyonlarında 1 ton 102 kilo esrar ve 10 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 2 ayda 1 ton esrar, 10 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'da son iki ayda düzenlenen narkotik operasyonlarında 1 ton 102 kilo esrar ve 10 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda elektrik panosu, televizyon ve yastıklardan uyuşturucu çıkması dikkat çekti.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu maddelerin kaynağında kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesi amacıyla 1 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Son 2 ayda gerçekleştirilen 301 farklı operasyonda toplam 1 ton 102 kilo 390 gram esrar, 10 kilo 758 gram eroin, 4 kilo 116 gram metamfetamin, 7 bin 768 adet ecstasy ve 1 adet captogon hap, 38 gram kokain, 153 gram sentetik kannobinoid, 392 adet sentetik ecza, 33 bin 987 lira ve 50 ABD doları ele geçirildi. Toplam 415 şahıs hakkında adli işlem yapılan operasyonlarda 93 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 38 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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