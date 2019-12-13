Diyarbakır'da 2 bin 169 kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2 bin 169 kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 2 bin 169 kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'da 2 bin 169 kaçak içki ele geçirildi.

Diyarbakır'da 2 bin 169 kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı içki satışı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslara yönelik il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında 10 Aralık'ta merkez Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde iki iş yeri ve bir araçta yapılan aramada toplam 2 bin 169 kaçak içki bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, kaçakçılık yaparak haksız kazanç elde eden, şahıs ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonların hassasiyetle ve titizlikle devam edeceği belirtildi.

Diyarbakır'da 2 bin 169 kaçak içki ele geçirildi

Diyarbakır, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:17 Kaynak: AA
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