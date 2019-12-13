Diyarbakır'da 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'da 2 bin 169 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır'da 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'da 2 bin 169 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gümrük kaçağı içki satışı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslara yönelik il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında, 10 Aralık'ta merkez Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde iki iş yeri ve bir araçta yapılan aramada, toplam 2 bin 169 şişe kaçak içki bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kaçakçılık yaparak haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonların hassasiyetle ve titizlikle devam edeceği belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Diyarbakır, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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