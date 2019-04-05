Diyarbakır'da 2 Bin 83 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
37 dakika önce
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 83 paket kaçak sigara ve 10 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Diyarbakır
'ın Bismil
ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 83 paket kaçak sigara ve 10 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 29 Mart'ta şüphe üzerine 7 kişiyi durdu. Güvenlik görevlileri, şahısların yanında bulunan valizlerde yaptığı aramada 2 bin 83 paket kaçak sigara ve 10 şişe bandrolsüz viski ele geçirdi. Kaçak sigara ve içkilere el konulurken, M.İ., Ş.G., M.K.T., A.O., B.T., M.K. ve C.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:09 Kaynak: İHA
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