Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 2 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

2 saat önce

Diyarbakır'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, yılbaşı gecesi piyasaya sürülmek için hazırlanan 2 bin litre sahte içki ele geçirdi.

Diyarbakır'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, yılbaşı gecesi piyasaya sürülmek için hazırlanan 2 bin litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasa sahte içki sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Bağlar ilçesinde belirlenen boş bir daireye operasyon düzenledi. Operasyonda dairede bin 993 şişe içerisinde toplam 2 bin litre sahte içki, 287 boş şişe, 759 sahte bandrol ve 5 litre etil alkol ele geçirildi. Sahte içkiler ile malzemelere el koyan polis, Z.A. ve N.T.'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:36 Kaynak: DHA

Polis, Diyarbakır, Güncel
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