Diyarbakır'da 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

19.07.2022 15:14
Diyarbakır'da 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Diyarbakır Valisi Ali ihsan Su başkanlığında 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Ali ihsan Su başkanlığında 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, yatırım programında yer alan ve merkezi idare ile yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projelerin yapım ve tamamlanma aşamaları ele alındı.

Su, ilgili kurumlar tarafından yapılan sunumların ardından yaptığı değerlendirmede, kent genelinde proje çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini belirtti.

Vatandaşın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yatırımların koordine edilmesinin öncelikleri olduğunu dile getiren Su, devam eden yatırımların tamamlanması, tamamlanan projelerin sağlıklı bir şekilde işletilmesi ve yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tamamlanan projelerin de sağlıklı bir şekilde takip edilmesi ve uygulanması gerektiğini aktaran Su, şunları kaydetti:

"Yatırımları takip edelim, kısa sürede bitirilmesi için gayret edelim. Yeni konut alanları, kentsel dönüşüm hizmetleri, alt ve üstyapı çalışmaları, OSB'ler, ticaret, turizm olsun hangi sektöre bakarsak bakalım ilimiz her anlamda müthiş bir gelişim içerisinde. Bu gelişim ilimizdeki huzur ve istikrarın bir sonucudur. Bu yılın ilk 6 ayında şehrimize gelen turist sayısı 500 bin civarında. Yıl sonuna kadar 1 milyonu bulacağız. İnşallah, huzur ve istikrar ortamı devam ettikçe, bu rakamlar daha da artacaktır. Turistin artması demek, yeni dükkanlar, alışveriş merkezleri, lokantaların artması demektir. Bu tür yatırımların artması yeni iş, AŞ olanağı getirir. İlimize istihdam sağlar."

Toplantıya, kamu kurum temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Ali İhsan Su, Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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