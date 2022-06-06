Diyarbakır'da 2 iş yerine 4 kez düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.K (25), K.D (25) ve Ş.T (22) tutuklandı, F.D (31), D.Ö (22) ve İ.Ö (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesinde emlakçılık ile yanında oto galericilik yapan iş yerlerine geçen ay farklı tarihlerde 4 kez silahlı saldırıda bulunuldu.

Diyarbakır 'da 2 iş yerine 4 kez gerçekleştirilen, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

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