Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şehitlik Mahallesi 255. Sokak ve 41. Sokak'ta dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, Şehmuz A. ve İzzettin E'nin hayatını kaybettiği, Hatip A, Orhan A, Fikri A, Cihan Ç, Nazlı E. ve 6 yaşındaki Yücel E'nin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada Şehmuz A, Hatip A, Orhan A, Fikri A, Cihan Ç, Nazlı E, İzzettin E. ile 6 yaşındaki Yücel E. yaralanmış, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şehmuz A. ve İzzettin E. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.