Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

04.05.2022 13:15

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da, bayram ziyaretinden dönerken otomobilde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren Garibe Dağ ile kızı Nayime Dağ, toprağa verildi.

DİYARBAKIR'da, bayram ziyaretinden dönerken otomobilde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren Garibe Dağ ile kızı Nayime Dağ, toprağa verildi. Yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime, Mahir (6) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı.

YAKINLARI SABAH SAATLERİNDE SALDIRININ OLDUĞU YERE GELDİ

Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınarak Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yakınları sabah saatlerinde mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine geldi.

Abdurrahman ve Songül Dağ'ın Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde, Mahir Dağ'ın ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, olay la bağlantısı olduğu düşünülen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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