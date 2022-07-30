Tarih hırsızları 2 milyon TL karşılığında satacakları objelerle suç üstü yakalandı - Son Dakika
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Tarih hırsızları 2 milyon TL karşılığında satacakları objelerle suç üstü yakalandı

30.07.2022 12:45
Tarih hırsızları 2 milyon TL karşılığında satacakları objelerle suç üstü yakalandı

Diyarbakır'da 2 milyon TL karşılığında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmak için alıcı arayan şahıslar jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'da 2 milyon TL karşılığında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmak için alıcı arayan şahıslar jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce, Çınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 2 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde etti. Şüpheliler, Çınar-Cumhuriyet Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 42 adet bronz sikke, 10 adet bronz yüzük ve 36 adet obje olmak üzere toplam 88 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, yakalanan 4 şüpheli hakkında inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarih hırsızları 2 milyon TL karşılığında satacakları objelerle suç üstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarih hırsızları 2 milyon TL karşılığında satacakları objelerle suç üstü yakalandı - Son Dakika
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